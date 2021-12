Pileparken er kommet på ny liste over såkaldte forebyggelsesområder sammen med Værebro (arkivfoto). Foto: Kaj Bonne.

Gladsaxe har to såkaldte ”forebyggelsesområder”

Af Peter Kenworthy

Den 1. december kom Indenrigs- og Boligministeriet med årets liste over såkaldte parallelsamfund, udsatte boligområder, omdannelsesområder – og som noget nyt i år, ”forebyggelsesområder” – nu uden ordet ”ghetto”.

Der er heller ikke i år områder fra Gladsaxe, der er på listen over parallelsamfund, udsatte boligområder og omdannelsesområder, mens Værebro og Pileparken er på den nye liste over forebyggelsesområder. Begge områder på grund af et højt antal ikke-vestlige beboere, dømte samt en lav gennemsnitsindkomst.

Der er i alt 62 forebyggelsesområder på den nye liste, som offentliggøres for første gang, som følge af den politiske aftale om ”Blandede boligområder – næste skridt i kampen mod parallelsamfund”, som blev vedtaget af et bredt flertal af Folketingets partier i juni.

Nye redskaber

I forebyggelsesområderne kan boligorganisationer, ifølge Indenrigs- og Boligministeriet, ”bruge nye redskaber til at forebygge udsathed eller fastholde den positive udvikling”.

– I forebyggelsesområderne skal indføres fleksibel udlejning med fortrinsret til boligsøgende i uddannelse og beskæftigelse, ligesom der indføres en stramning af reglerne for kommunal anvisning og det bliver muligt at godkende strategisk nedrivning for at omdanne områder, skriver ifølge Indenrigs- og Boligministeriet i en pressemeddelelse.

– En stramning af reglerne for kommunal anvisning betyder, at kommunerne ikke længere må anvise udlændinge, som ikke er statsborgere i Danmark eller EU, EØS og Schweiz, til forebyggelsesområder. Kommunen må heller ikke anvise personer, der har modtaget integrationsydelse i 6 sammenhængende måneder, kontanthjælp i 2 sammenhængende år, eller har en dom, til en bolig i disse områder, tilføjer man.

Den nye kategori ”forebyggelsesområder” omfatter almene boligområder med mindst 1.000 beboere, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 30 procent, og hvor mindst to af fire andre kriterier – der gælder tilknytning til arbejdsmarkedet, lovovertrædelser, uddannelse og indkomst – er opfyldt.