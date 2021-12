Parkeringsproblemer

I forbindelse med renoveringen af telefonfabrikkens lokaler på grund af skimmelsvamp, er mange af Ældre Sagens hold blevet genhuset på Thorasminde. Lokalerne er for nogle hold udmærkede, mens andre har problemer med dårlig akustik. Det helt store problem er imidlertid parkeringsforholdene. På et skilt ved indkørslen i hver ende står der meget klart, at pladsen […]

Af Aase Høg, Skovsøen 23

I forbindelse med renoveringen af telefonfabrikkens lokaler på grund af skimmelsvamp, er mange af Ældre Sagens hold blevet genhuset på Thorasminde. Lokalerne er for nogle hold udmærkede, mens andre har problemer med dårlig akustik.

Det helt store problem er imidlertid parkeringsforholdene. På et skilt ved indkørslen i hver ende står der meget klart, at pladsen er forbeholdt besøgende til Thorasminde. Der er tilsyneladende nogle, der betragter den som deres private plads. Personligt har jeg set det samme bilnummer holde der flere gange. Undertiden er det også store håndværkerbiler, der i mange tilfælde optager plads for 2 mindre biler.

Vi bliver så anbefalet at holde enten ved Fakta eller i LIDLs parkeringskælder. Det betyder imidlertid, at vi ikke kan gennemføre vores 2 timers lektioner, da kursisterne i givet fald må styrte ud af døren et kvarter tidligere for ikke at risikere en p-bøde.

Dårligt gående og handicappede er afhængige af at kunne parkere ved Thorasminde, da de ellers er udelukkede fra at deltage i kurserne. En henvendelse fra Ældre Sagens formand til Gladsaxe kommune har indtil nu ikke haft nogen effekt. Problemet har stået på i mere end to måneder, og vi må nok forudse, at vi skal fortsætte på Thorasminde også i forårssæsonen. Det er ikke tilfredsstillende, at der ikke sker noget fra kommunens side, og det er helt uacceptabelt, at man ikke kan vise en smule samfundssind og rette sig efter skiltningen.