Gladsaxe: Ringbo kan ikke bevares

Vigtig kulturarv eller utidssvarende byggeri? Der er uenighed mellem Gladsaxe Kommune og Akademiraadet

Af Gitte Ganderup

Akademiraadet, som hører hjemme på Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster, er statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål på områderne arkitektur og billedkunst samt tilgrænsende kunstarter.

Dette råd har i et åbent brev til Gladsaxe Kommune inviteret borgmester Trine Græse og stadsarkitekt Tina Saaby til dialog ”om det arkitektoniske hovedværk Ringbo”.

I brevet sendt den 15. november skriver Akademiraadet:

– Det er allersidste udkald, hvis et stykke vigtig kulturhistorie fra nyere tid ikke skal forsvinde fra jordens overflade, men i stedet bevares og genfortælles til glæde for fremtidige generationer – måske i en ny fortolkning.

Sagens kerne er den kommende nedrivning af Ringbo som Gladsaxe Kommune købte af Københavns Kommune for et år siden på nær en lille del som København beholder for at kunne bygge en mindre institution til erstatning for Ringbo.

Nedrivningen er katastrofal, hvis man spørger Akademiraadet samt en række andre arkitekter, der er aktive i debatten. Men Gladsaxe Kommune ved by- og miljødirektør Maj Green ser ingen fremtid for Ringbo og reagerer således på Akademiraadets brev:

– Gladsaxe Kommune er bekendt med lignende holdninger til Ringbo fra arbejdet med fredningssagen for år tilbage og fra lokalplanarbejdet i forbindelse med Københavns Kommunes nye botilbud. Overordnet set er det vores vurdering, at der ville have været mange væsentlige udfordringer ved at bevare Ringbobyggeriet.

Samtidigt fortæller kommunen, at den er i dialog med Akademiraadet hvor man forsøger at planlægge et møde i den nærmeste fremtid.

– Vi ser frem til dialogen.

Velfærd til de svageste

Ringbo er tegnet af arkitekt Hans Christian Hansen. Akademiraadet fortæller om Ringbo i brevet:

”Institutionen Ringbo har siden 60’erne fungeret som et billede på, hvordan velfærdsarkitekturen har dannet fysisk ramme om Danmarks svageste, de psykisk syge, ældre og senere som psykiatrisk bosted for især stofmisbrugere.”

Arkitekten Hans Christian Hansen og landskabsarkitekten Georg Boye tegnede i årene 1961-63 dette, med Akademiraadets ord, arkitektonisk bemærkelsesværdige, og forunderligt stilfærdige bosted for Københavns Kommune.

Tidstypiske

Akademiraadet beskriver materialerne som enkle:

”Ringbo er, med enkle materialer som gasbeton, bølgeeternit, kalk- og hulsten, egetræslameller og gule gulvtegl i smukke mønstre, en bredt favnende bygning. I den næsten cirkulære midte åbenbares en vildtvoksende have med bakker og smålunde. En sø foldes ind mod bygningens facade, og spejler dens rødbrune, rytmiske vinduesrækker. Det er også et smukt eksempel på et byggeri, hvor bygning og landskab går op i en højere enhed”

I brevet kalder arkitekt Anne Pind som har beskrevet Ringbo som ”et enestående velbevaret eksempel på tidens rationalitet og ømhed’. Akademiraadet siger, at hun ”rammer dermed præcist det modsætningsfyldte forhold mellem systematiseret velfærd og indlevet humanisme, der også på smukkeste vis går op i en højere enhed i Ringbos arkitektur.”

Byggeriet retter fokus på haveanlægget men under hele anlægget er den lange gang sammenhængene og afslører effektiviteten som en institution også må have.

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur indstillede, at Ringbo blev fredet i 2014. Ansøgningen blev afvist af Slots- og Kulturstyrelsen i 2016

Vedligehold

Fordi Ringbo kontinuerligt er brugt som bosted for sårbare mennesker, er der ikke lavet tilfældige ombygninger men heller ikke en høj grad af vedligehold. Det har Akademiraadet også øje for:

”Der findes rundt om i verden masser af gode eksempler på, at nedslidte bygninger ikke bare er noget, man kasserer, men vedbliver med at transformere gennem nænsom genoplivning. (…) Akademiraadet er ikke imod byudvikling i Gladsaxe, og slet ikke imod opførelsen af nye bosteder. Men vi mener ikke, det er forsvarligt, at økonomi alene står som bærende argument for beslutningen om at rive Ringbo ned – et bygningsværk, der er del af en umistelig kulturarv. En nedrivning vil afskære Gladsaxe Kommune fra muligheden for at gribe en af tidens mest interessante anledninger til en bæredygtig genanvendelse, der kan blive en international attraktion, placeret centralt mellem Bagsværd Kirke og Søndergård Park, der allerede tiltrækker arkitekturinteresserede fra hele verden.

– Økonomi har ikke været det bærende argument for nedrivning af Ringbo, siger Maj Green.

– Vi har ikke vurderet, at det er et realistisk alternativ, at Ringbo bevares og genanvendes. Der er tale om et byggeri bygget i billige materialer med ringe genanvendelighed, og en ombygning ville få store konsekvenser for bygningernes udtryk på grund af nutidens byggestandarder og energikrav. Københavns Kommune, som tidligere ejede hele Ringboarealet, har valgt at opføre et nyt, tidssvarende botilbud på en del af arealet. Det må vores fremtidige planlægning for resten af området tage afsæt i. Vi har analyseret de kulturhistoriske og landskabelige værdier på arealet som et input til planlægningen for området.

Ny bydel

Men Gladsaxe Kommue må tage hensyn til hvad der ellers skal ske på grunden – for København ejer fortsat en lille del. Derfor er der ikke arbejdet videre med modernisering og bevarelse:

– Da Københavns Kommune har valgt at opføre nyt byggeri på en del af området, er det ikke en løsning, vi har arbejdet videre med. Vi undersøger, om der er mindre dele af byggeriet, vi kan bringe i spil i den videre planlægning, siger Maj Green og fortsætter om en eventuel nyfortolkning:

– Gladsaxe Kommune har som nævnt fået foretaget kulturhistorisk analyse og registreret beplantningen med fokus på at videreføre særlige træk i området. Vi er åbne over for at undersøge en nyfortolkning. Det er mange hensyn, der skal arbejdes med i den videre planlægning. Det er vigtigt at få skabt en bydel i Bagsværd, der åbner sig mod omverden og giver plads til idræt, skole og børnehus.