Sådan sparer du penge sammen til jul

SPONSORERET INDHOLD: Julen varer længe, koster mange penge – ja, det er en sætning, de fleste af os nok kan nikke genkendende til. Med udgifter til julemad og gaver forsvinder de opsparede penge hurtigt ind under juletræet, og så står den ellers på kur i januar og besparelser lige til næste år, hvor du skal gøre det hele igen. Det kan godt være, at julen varer længe, men det behøver altså ikke at være så dyrt.

Hvis du er træt af at skulle af med så mange penge i julen, er der helt klart en masse, du selv kan gøre for at spare lidt ekstra sammen i julemåneden. Så længe din familie og julegæster er med på ideen, er der ingen grund til, at du skal fyre hele din formue af på en aften.

Hold gaverne på et minimum

Ja, børnene bliver nok ikke glade for dette forslag, men hvis du er træt af julegaveræset, er der ingen, der siger, at du og din familie absolut skal have 50 gaver hver. I kan aftale imellem jer, hvem der skal give gave til hvem, sådan at hver får en gave eller to, alt efter hvilket antal, I synes, er passende. Hvis I alligevel gerne vil forkæle ungerne, kan I bare aftale, at reglen ikke gælder for børnene.

Ellers er det en udmærket måde at skære ned på udgifterne i julen. Det kan nemt gå over gevind, når vi køber gaver til hinanden, for vi vil jo så nødig give en billig gave, hvis vi selv får en dyr gave. Derfor kan det være en fordel, at I laver aftaler imellem jer, så ingen føler sig pressede til at give mere, end de har råd til.

Fordel arbejdsopgaverne

Når det kommer til maden, er det oftest værterne, der hænger på regningen. Ikke nok med at værten har brugt hele dagen i køkkenet, så skal vedkommende også betale i dyre domme for, at alle kan have en god juleaften. Hvis I bliver mange rundt om julebordet, vil det lette pengepungen betydeligt, hvis I fordeler madudgifterne imellem jer. Nogle kan stege anden, andre kan komme med rødkålen osv. Hvis du er vært, skal du ikke være bleg for at spørge dine gæster om hjælp. Det er et stort foretagende at holde juleaften for et større selskab. Det går nemmere, hvis I hjælper hinanden med at få det hele på plads.

Tjen ekstra penge i julen

Selv hvis du og din familie skærer ned på gaverne og fordeler madudgifterne imellem jer, vil I stadig skulle hoste op med en betydelig mængde penge for at holde den jul, I plejer. Derfor kan du med fordel tjene lidt ekstra penge i julen ved at spille om penge på nettet. På slotsdb.dk kan du læse alt, du bør vide, inden du går i gang med at spille. Du kan finde anmeldelser af online kasinoer, og du kan tilmed finde de bedste gratis spins og bonusser på markedet. Du behøver ikke risikere hele din formue for at spille. Hvis du vinder, kan du måske have råd til dyrere gaver, eller også kan du sætte dine gevinster direkte ind på din konto og allerede spare op til næste år.