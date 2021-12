Sådan vedligeholder du din plæneklipper

SPONSORERET INDHOLD: Den grønne og nyklippede græsplæne er for mange et symbol på Danmark. Du kan ikke køre en tur i det danske sommerland uden at støde ind i et væld af de flotte og veltrimmede græsplaner i både by og på land, og det er derfor sikkert at sige, at græsplænen er den mest populære havetype i Danmark.

Men en flot og grøn græsplæne kommer ikke af sig selv, og hvis du selv har en græsplæne, ved du alt om, hvordan den skal passes og plejes for at holde sig pæn. Det gør du selvfølgelig bedst med en plæneklipper, som lynhurtigt kan slå dit græs og gøre plænen pæn og lige.

Men en plæneklipper klipper bedst, når den vedligeholdes ordenligt. Derfor får du her et par gode råd til, hvordan du vedligeholder din plæneklipper og gør den klar til den kommende sæson med hyppig græsslåning:

• Rengør din plæneklippers knivkasse og dens skjold, inden du går i gang med forårets første klippearbejde

• Slib knivene på din plæneklipper inden sæsonen går i gang eller køb nogle nye, hvis de er blevet slidte

• Skift tændrøret, hvis det er fyldt med sod – så er du sikker på, at din plæneklipper vil starte hver gang

• Skift motorolie på klipperen

• Smør diverse kabler på din plæneklipper med motorolie

Hvis du sørger for at komme igennem alle disse skridt, inden du går i gang med at slå græsset til næste forår, kan du være næsten sikker på, at det hele kommer til at gå som smurt, og at du vil ende med en flot og lige græsplæne.

Hvis du mangler reservedele til plæneklipper, kan du købe dem billigt hos Savdoktoren, der sælger alle former for reservedele til plæneklipper. Find dine reservedele til plæneklippere her og sæt din plæneklipper i stand til en ny sæson, så den kan holde til at komme igennem hele sommeren.