Skak-talent fik bronze ved DM i Skoleskak

William Pihl spiller ofte mod voksne. Også i den lokale klub hvor han har fået særlig adgang. William var den eneste repræsentant fra Gladsaxe Kommune ved DM i Skoleskak i år. Foto: Kaj Bonne.

14-årige William Pihl fra skakklubben Odysseus, som til daglig er elev på Søborg Skole, fik 3. pladsen ved DM i Skoleskak på Fyn i sin aldersgruppe

Af Gitte Ganderup

Hvert år samles flere hundrede børn til DM i Skoleskak på den Frie lærerskole i Ollerup på Fyn for at kæmpe om titlen som Dansk Skolemester.

William Pihl og familien pakkede endnu engang til en tur ud i skaklandet og drog fra klubben på Frødings Allé til Fyn. 3. pladsen blev vundet på baggrund af seks vundne og to tabte partier

DM i Skoleskak er en turnering blandt mange for det 14-årige talent som ind i mellem spiller turnering fem dage om ugen. Ofte mod voksne spillere og i internationale turneringer.

– Han får lov så meget som familien kan rumme. Hvis vi har fem kørsler på en uge, så er det ikke fem gange i næste uge også. Hele puslespillet skal køre rundt, men hvis det stod til William var det hele tiden-hele tiden, fortæller hans mor, Mette Pihl.

Prioritering

Familien tæller også to mindre brødre og en far som alle drager med ud i landet, når den ældste spiller turnering.

– Vi deler os ikke gerne op. Så når der er weekendturnering er det en hel weekend på hotel med restaurant-besøg og det hele for alle, fortæller Mette Pihl som også nyder weekenderne væk fra vasketøjet og madlavningen.

– Så er vi i nærheden, hvis han får brug for os men hygger med de små. Det er en økonomisk prioritering.

Det sker dog at prioriteringerne bliver for svære og så må mormor og morfar med på hotel, som dengang hvor mormors fødselsdag faldt sammen med en vigtig turnering.

– Så indlogerede vi mormor og morfar på hotel på Fyn, så vi kunne nå det hele.

Skolegang

En anden prioritering som familien har fokus på, er skolegangen. Når der er træning flere gange om ugen og masser af turneringer, hvor sengetiderne i den grad bliver forlænget fordi modstanderne er voksne og dermed i højere grad end en 14- årig kan være sent oppe, er der ingen kære mor.

– Når han har været til turneringer og sent oppe aftenen før, flyver han ud af sengen uden at brokke sig. Men hvis der ikke har været skak, kan hans sagtens beklage sig. Han ved, at hvis der er brok, siger vi, at det nok er lidt for meget med det skak, siger Mette Pihl som også har en aftale med skolen om, at de skal sige til, hvis han er for træt. Skolen er førsteprioritet.

Skak-fremtid

William Pihl drømmer om en karriere i skak og håber at kunne være med til at udbrede kendskabet til sporten. Han er allerede i gang i hans gamle børnehave, hvor hans mindste lillebror går nu.

Mette Pihl fortæller, at lederen rakte ud til William for at invitere ham til at undervise skolegruppen, altså de ældste i børnehaven i skak, så det gør William ind i mellem når der ikke er turnering på programmet.

Og det er en dygtig lærer som de små har.

William Pihls internationale FIDE rating er i december 2021 på 1834 og han nærmer sig mesterskabsrækken som starter ved 1900.

Til sammenligning i dansk turneringsskak har almindelige spillere ratings mellem 1100 og 1900. Stormestrene har ofte over 2500 og verdensmesteren har cirka 2800.

Rating i skak beskriver en spillers styrketal. Rating blev opfundet i USA i 1960´erne og spredte sig derfra. Det er baseret på statistik og matematik og går i store træk ud på, at en spiller i en turnering tjener ratingpoint ved at score flere point end sin forventede score, udregnet på basis af modstanderens og spillernes egen rating. Modsat taber en spiler rating ved at score under.