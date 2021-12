Spiser ikke klimavenligt

close-up portrait of man eating burger

Danskerne spiser mange animalske fødevarer – og sætter dermed et stort klimaaftryk

Af Peter Kenworthy

Fødevaresystemet spiller en stor rolle for klimaet – det globale fødevaresystem står, ifølge FN’s klimapanel, for cirka 30 procent af de samlede globale drivhusgasudledninger.

Og danskerne har et af de største klimaaftryk fra fødevareforbruget i verden målt per indbygger – en gennemsnitlig borger i Danmark spiser nemlig mere end dobbelt så mange animalske fødevarer, som den gennemsnitlige verdensborger og også mere end det europæiske gennemsnit, pointerer Klimarådet i en analyse.

Det nuværende danske fødevareforbrug udfordrer dermed Danmarks ambition om at være foregangsland på klimaområdet, tilføjer man.

– Kostrådene indebærer, at en gennemsnitlig dansker skal skære betydeligt ned på forbruget af animalske fødevarer, og skrue op for grøntsager og bælgfrugter … Med uændret energiindtag vil en gennemsnitlig dansker i alderen 6-64 år kunne reducere klimaaftrykket fra kosten med 31-45 pct. ved at følge kostrådene, skriver Klimarådet i analysen.