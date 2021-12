Stoppested flyttes

Foto: Peter Kenworthy.

Fredag 17. december 2021 flyttes stoppestedet ved Buddinge Torv for busserne 4A, 6A, 30E, 200S og 300S i retning mod Buddinge St. midlertidigt for at gøre plads til Novafos' arbejde med at omlægge ledninger

Af Peter Kenworthy

Stoppestedet for bus 6A flyttes til Buddinge Hovedgade ud for Andelsboligforeningen Hesteskoen, mens stoppestedet for busserne 4A, 30E, 200S og 300S flyttes til Gladsaxe Ringvej ud for McDonalds, fortæller Gladsaxe Kommune. Stoppestedet ved Buddinge Torv skal flyttes for at gøre plads til Novafos’ arbejde med at omlægge ledninger i Buddingevej, og busserne vil efter planen bruge de midlertidige stoppesteder indtil slutningen af maj 2022, tilføjer kommunen.