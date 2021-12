Strategimøde

Alle verdensmålene er i spil - både i debatoplægget til den nye Gladsaxestrategi, og her på det såkaldte ”Verdensmålshus” i Buddinge. Foto: Peter Kenworthy.

Byrådet vedtog debatoplæg til ny Gladsaxestrategi

Af Peter Kenworthy

Forvaltningen har udarbejdet et debatoplæg til Gladsaxestrategien 2022-26, på grundlag af input fra blandt andet byrådets fagudvalg.

I debatoplægget er der seks overordnede mål – blandt andet om børn, bæredygtighed og trivsel – der alle er koblet til et eller flere verdensmål, der ses som en ”drivkraft”, som alle skal sætte rammen for strategien. Samtidig pointeres det i oplægget at ”bæredygtig vækst og velfærd er en mærkesag for os”.

– Gladsaxestrategien 2022-2026 tager udgangspunkt i borgerne, deres behov og den forskel, vi som kommune vil gøre for deres trivsel og velfærd. Vi ønsker at sikre en bæredygtig udvikling, hvor der er plads til alle borgere og virksomheder, og at tiltrække flere, der ønsker at være del af en positiv og bæredygtig udvikling, kan man læse i debatoplægget.

Borgmester Trine Græse (A) fortalte på byrådsmødet at der var tale om et overordnet dokument, og at den nuværende Gladsaxestrategi har gjort en forskel. Og Serdal Benli (F) mente at debatoplægget er et solidt fundament at bygge videre på.

Mere handling, færre ord

Astrid Søborg (V) mente ikke at dokumentet ville gøre nogen skade, men heller ikke få stor betydning for borgerne – blandt andet fordi den, ifølge hende, er ukonkret og flytter sig længere og længere væk fra borgerne.

– Vi ønsker handling og langt færre ord, tilføjede hun.

Lise Tønner (LG) så gode elementer i debatoplægget, men ønskede sig også en øget stringens. Klaus Kjær (O) ville sikre at det ikke skulle gå ud over bilisterne. Trine Henriksen (Ø) mente at man skulle være langt mere konkret, hvis man ville snakke om bæredygtig vækst. Og Claus Wachmann (B) så også et skisma mellem de to begreber.

– Man bliver nødt til at vælge mellem, om man vil have bæredygtighed, eller man vil have vækst, pointerede han.

Alle verdensmål i spil

Et stort flertal godkendte dog debatoplægget – kun Venstre og Lokallisten Gladsaxe undlod – og oversendte det til det nye byråd, der får nok at tænke over og gå i gang med.

– I denne strategiperiode vil vi arbejde med alle verdensmålene som ramme, kan man nemlig læse i debatoplægget.

Hvis Gladsaxe Kommune skal følge verdensmålene, skal vandkvaliteten blandt andet forbedres, andelen af ubehandlet spildevand skal halveres (som man kan læse i verdensmål 6.3), økonomisk vækst skal afkobles fra miljøforringelse (8.4), ulighed og diskrimination skal reduceres (10.3), miljøbelastningen skal reduceres med særlig vægt på luftkvalitet (11.6), der skal sikres bæredygtig brug af økosystemer på land og i ferskvand (15.1), skovrydning skal stoppes og skove skal genskabes (15.2), tab af biodiversitet skal stoppes (15.5) og lydhøre, inkluderende, deltagerbaserede og repræsentative beslutningsprocesser skal sikres, på alle niveauer (16.7).