Svømmeklub med i klimarapport

Klubchef i Gladsaxe Svøm, Kim W. Marquardt, og træner Ida Trandum. Foto: Johan Lyngholm-Bjerge / DIF.

Gladsaxe Svøm medvirker i ny rapport der giver indblik i danske idrætsforeningers CO2-udledning

Af Peter Kenworthy

Energioptimering af foreningsfaciliteter, mere samkørsel til kampe og stævner, øget fokus på mad med lavt klimaaftryk og indkøb af bæredygtige materialer. Det er nogen af de anbefalinger, som Danmarks Idrætsforbund (DIF) er klar med på baggrund af en ny kortlægning af dansk foreningsidræts klimaaftryk.

DIF har selv taget initiativ til undersøgelsen, som er foretaget af virksomheden Naboskab, og resultaterne er samlet i rapporten ’Idrættens Klimaaftryk’, der giver et indblik i, hvor meget og hvordan danske idrætsforeninger påvirker klimaet, fortæller DIF.

Gladsaxe Svøm er en af fire foreningscases, der repræsenterer landets godt 11.000 idrætsforeninger, hvor godt halvdelen har til huse i kommunale faciliteter. De øvrige er Køge Bugt Gymnastikforening, Roskilde Sejlklub og Nørre Aaby Idrætsklub.

Faciliteter og samkørsel

Gladsaxe Svøm benytter de kommunalt ejede haller Gladsaxe Svømmehal og Blågård Svømmehal, og det er kommunen, der står for at renovere og energieffektivisere de bygninger og svømmeanlæg, som Gladsaxe Svøm benytter.

Netop faciliteter er et springende punkt i klimaregnskabet, da det udgør den klart største procentdel af klimaaftrykket i de undersøgte foreninger. Det gælder også svømmeklubben i Gladsaxe med godt 2000 medlemmer, der benytter sig af kommunale faciliteter, pointerer DIF.

– Idrætsfaciliteter er den største faktor, men det er også den sværeste at rykke for den enkelte forening. På den måde er foreningerne dybt afhængige af kommunerne, som har et stort ansvar for at energioptimere mest muligt, men foreningerne kan også selv bidrage ved at understøtte bedre udnyttelse af eksisterende faciliteter, siger DIF-konsulent Lasse Lyck, som har faciliteret undersøgelsen.

– Svømmehallen er velisoleret, der benyttes LED-pærer og kommunen har investeret i de mest energieffektive løsninger på markedet … Ledelsen i Gladsaxe Svøm vurderer, at det er i forbindelse med samkørsel, at de største potentialer for CO2e-reduktion ligger – også for medlemmernes kørsel til og fra almindelig træning, kan man læse i rapporten.

Gladsaxe Svøms klimaaftryk er, ifølge rapporten, 39,9 kg CO2e per medlem, hvilket svarer til at klubben udleder cirka 79,9 tons CO2e årligt. Køge Bugt Gymnastikforenings CO2e-aftryk per medlem er 17,9 kg CO2e, Roskilde Sejlklubs er 16,8 CO2e og Nørre Aaby Idrætsklubs ligger på 47,9 CO2e.