Tag fat i nogen

Upset african American young woman in Santa hat look in distance feeling lonely abandoned on winter holidays, sad thoughtful biracial female lost in thoughts celebrate Christmas new year alone

Foto: Colourbox.

Højtider er ofte svære for mennesker, der er psykisk sårbare - ikke mindst julen. Men der er hjælpe at hente

Af Peter Kenworthy

Man skal tage fat i nogen, før det bliver for tungt. Sådan lyder et af rådene fra psykolog og rådgiver i Psykiatrifonden Mette Mosegaard, der er pensioneret psykolog med mange års erfaring fra psykiatrien og i dag rådgiver i Psykiatrifondens gratis, anonyme rådgivning, skriver Psykiatrifonden i en pressemeddelelse.

– Jeg prøver ofte at tale med personen om, hvem der så kunne være, hvis der ikke er familie. Det kan være en nabo, en ven, veninde eller en gammel kollega. ”Ring”, siger jeg til dem. Og hvis de ikke har mod på det, prøver jeg at tale med dem om, hvad det værste, der kan ske ved det, er – og så kan nogle godt se, at det er bedre at forsøge end at lade være. For det værste, hvad er det? Det er bedre at prøve end at lade være, siger Mette Mosegaard.

Den anden vej rundt vil hun også sige til de mennesker, der ved, at de har et familiemedlem eller et andet menneske, de kender, der har det svært og måske har en psykisk sygdom: ”Ring til dem”.

Psykiatrifondens rådgivning holder åbent alle dage i julen og nytårsaften. I 2020 besvarede Psykiatrifondens rådgivning 12.000 henvendelser. I 2021 ventes antallet at lande på omkring 14.000.