Trafik støj

Nu hvor man igen sidder og har byttet stort kontor landskab ud med arbejdsplads på spisebordet, må jeg endnu en gang konstatere, at med Hillerød motorvejen i baghaven og lastbiler der rager højt op over autoværnet, at der ikke er mere arbejdsro, selv med headset på. Når lastbiler med containere / anhængere kører mod københavn […]

Af Jeanne Falch, Løvfrøvej 17, Bagsværd