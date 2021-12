Transportplanlægning i Gladsaxe og Furesø Kommune

Jeg var en af deltagerne i borgermødet i Rådhushallen den 7. december om Gladsaxes kommuneplanforslag 2021. Informationsmødet var centreret om transport og mobilitet, og i spørgsmålsrunden var der meget fokus på parkeringsnormer og parkeringspladser. Men der var også nogle bemærkninger om den stærkt problematiske bilekspansion. Dog var der ingen, der tog motorvejsudvidelserne tæt på Gladsaxe […]

Af Leif Kajberg, Klirevænget 31

Jeg var en af deltagerne i borgermødet i Rådhushallen den 7. december om Gladsaxes kommuneplanforslag 2021. Informationsmødet var centreret om transport og mobilitet, og i spørgsmålsrunden var der meget fokus på parkeringsnormer og parkeringspladser.

Men der var også nogle bemærkninger om den stærkt problematiske bilekspansion. Dog var der ingen, der tog motorvejsudvidelserne tæt på Gladsaxe og konsekvenserne af disse op. Og kommentarer om den kollektive trafik og konkrete bud på udbygningen af denne fyldte næsten intet i den halve time, der var afsat til borgernes spørgsmål.

Men jeg har fundet ud af, at Furesø Kommune er meget mere på forkant på dette område. De er længere fremme end Gladsaxe, da de har udarbejdet en omfattende datarapport om mobilitet, trafikplanlægning og transportinfrastruktur (Center for By og Miljø). Og i dette forbilledlige materiale, der er tilgængeligt på nettet, er der iagttagelser og resultater af målinger og analyser, som viser noget om indbyggernes faktiske rejsemønstre og transportvaner.

Men kender man i Gladsaxes byråd og i de relevante dele af Forvaltningen overhovedet denne rapport, og har man kontakter til Furesø på dette konkrete område? Det ville jo være oplagt at lade sig inspirere af Furesøs eksempel og igangsætte et tilsvarende arbejde, der specifikt går på Gladsaxe Kommune og Kommunens planer for den så presserende grønne omstilling af transporten. Den konkrete udmøntning af planer og udmeldinger, med andre ord. Hvad med samspil her?