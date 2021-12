Uddanner for få faglærte i ældreplejen

Foto: Colourbox.

Trods massiv mangel på medarbejdere i ældreplejen, uddanner kommunerne for få faglærte, mener FOA

Af Peter Kenworthy

– Der er så stort behov for social- og sundhedshjælpere og -assistenter i ældreplejen – vi ser flere kommuner gå i nødberedskab i disse uger og behovet bliver kun større i fremtiden, derfor er det dybt frustrerende at se, at de penge til 1.000 nye faglærte kolleger ikke bliver brugt i det omfang, der er aftalt og som der er hårdt brug for, siger sektorformand i FOA, Torben Hollmann.

En tredjedel af kommunerne har nemlig enten ikke anmodet om eller anmodet om et lavere tilskud end det, de reelt er tildelt i den pulje, der er afsat i 2021, som skal sikre et bedre fagligt niveau i ældreplejen og 1.000 flere faglærte medarbejdere, viser tal fra Socialstyrelsen.

Ifølge tallene har Gladsaxe Kommune anmodet om 2,25 millioner kroner i 2021 af finanslovsmidlerne til 1.000 flere faglærte i ældreplejen. Det er, ifølge FOA, det samme beløb som kommunen er tildelt fra starten.