Unge violinist og pianist fik musikpris

Borgmester Trine Græse, violinist Anna Egholm, pianist Gustav Piekut og formand for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Katrine Skov. Foto: Gladsaxe Kommune.

Gladsaxe Musikpris 2020 og 2021 overrakt til violinisten Anna Egholm og pianisten Gustav Piekut

Af Peter Kenworthy

Modtageren af Gladsaxe Musikpris 2020, violinist Anna Egholm, og modtageren af Gladsaxe Musikpris 2021, pianist Gustav Piekut, fik overrakt Gladsaxe Musikpris som en del af Copenhagen Phils sæsonserie-koncert på Østre Gasværk Teater lørdag 27. november.

Priserne blev overrakt af borgmester Trine Græse og formand for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Katrine Skov. Prisen består af et rejselegat på 50.000 kroner, en koncert som solist med Copenhagen Phil og et originalt kunstværk.

Erfarne unge musikere

– Prismodtagerne til Gladsaxe Kommunes Musikpris udvælges af at kyndigt bedømmelsesudvalg, der repræsenterer den klassiske musik i Danmark – og de har ikke været i tvivl om, hvem vinderne for 2020 og 2021 skulle være, fortalte Trine Græse i sin tale til arrangementet.

Violinisten Anna Egholm har – trods sin unge alder – stor erfaring som solist og er en af de mest lovende violinister i Skandinavien. Hun debuterede allerede som 12-årig og har siden optrådt med en række store orkestre i både ind- og udland. Desuden har hun modtaget adskillige priser gennem årene, pointerede borgmesteren desuden i sin tale.

Pianisten Gustav Piekut debuterede også som 12-årig og har allerede spillet i et utal af koncerthuse og med en lang række orkestre, både i Danmark og i udlandet. Han har fået strålende anmeldelser og blandt andet modtaget Musikanmeldernes Kunstnerpris, men også hæder i form af priser ved internationale pianokonkurrencer i blandt andet Århus, Dublin, Polen og Litauen, tilføjede borgmesteren.

Legat og koncert

Gladsaxe Musikpris er blevet uddelt siden 1966, til en ung, udøvende musiker, som har manifesteret et betydeligt talent. Prisen består af et rejselegat på 50.000 kroner og en koncert som solist med Copenhagen Phil.

Bedømmelsesudvalget til prisen består af operachefen på Det Kgl. Teater, rektor for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, chefen for P2-Musik, musikchef for Copenhagen Phil og tre medlemmer fra Gladsaxe Byråd.