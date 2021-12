Vaccination af de svageste medborgere

Jeg er rystet over, at Gladsaxe Kommune ikke kan tage vare på hjemmevaccination af de svageste medborgere. Vi hører om vigtigheden af 3. vaccinestik i medier overalt, men de borgere, der ikke kan forlade hjemmet for at blive vaccineret, kan ikke få noget svar i kommunen om, hvornår det kan lade sig gøre at få […]

Af Gitte Moltzen, Markkrogen 1A

Jeg er rystet over, at Gladsaxe Kommune ikke kan tage vare på hjemmevaccination af de svageste medborgere. Vi hører om vigtigheden af 3. vaccinestik i medier overalt, men de borgere, der ikke kan forlade hjemmet for at blive vaccineret, kan ikke få noget svar i kommunen om, hvornår det kan lade sig gøre at få 3. stik.

Min mand har fået 1. og 2. stik gennem udkørende læge, visiteret af kommunen, men skal nu have det 3. stik, og her opstår altså udfordringen for en kommune, der slår sig op på velfærd og en ellers fin vilje til at gøre noget for de gamle og svage.

Vores hjælper i hjemmet er nu testet positiv, hvilket sikkert ikke er en enestående hændelse, så jeg beder Gladsaxe Kommune om at gøre noget for at hjælpe min mand og mig nu. Det er vel ikke for meget.