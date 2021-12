Verdensmålshjørne åbnet

Foto: Gladsaxe Kommune.

Nu er der Verdensmålsbænk på hjørnet ved FGU Nord på Gladsaxevej

Af Peter Kenworthy

– Det er erhvervspartnerskabet Gladsaxe Erhvervsby, som sammen med Gladsaxe Kommune har taget initiativ til at udvikle konceptet for Verdensmålsbænken. Målet er at åbne erhvervsområderne op og gøre dem mere grønne og attraktive for både medarbejdere og borgere med fokus på Verdensmålene, bæredygtighed og biodiversitet, fortæller leder af Gladsaxe Erhvervsby, Karen Brosbøl Wulf.

Bænken er lavet af elever fra FGU Nord, og er åben for alle, som kommer i området. En række virksomheder været med til at sponsorere bænken og sparret undervejs – blandt andet PPG Dyrup, NCC, Jernpladsen og Bauhaus.