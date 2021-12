Viceborgmesterrod

Serdal Benli har fået tilladelse til at træde tilbage som 1. viceborgmester. Fra 1. januar får han dog denne rolle igen. Foto: Kaj Bonne.

Udtalelse om udpegning af viceborgmestre til Ankestyrelsen godkendt på byrådsmøde

Af Peter Kenworthy

Loven blev ikke fulgt, da viceborgmestrene Serdal Benli (F) og Peter Berg Nellemann (A) byttede pladser sidste år, slog Ankestyrelsen fast i november. Borgmester Trine Græse (A) fortalte dengang Gladsaxe Bladet at man tog Ankestyrelsens udtalelse til efterretning, samt at man ville genbehandle sagen på byrådsmødet i december, så formalia kom på plads.

Flertal godkendte udtalelse

På byrådsmødet 15. december besluttede et flertal i byrådet så at sende en udtalelse til Ankestyrelsen, hvor man blandt andet skriver at man har behandlet viceborgmesterskiftet på ny – Gladsaxe Byråd har ”været af den opfattelse, at både 1. viceborgmester og 2. viceborgmester har været korrekt udpeget”, skriver man i udtalelsen, og tilføjer at man ikke agter ”at foretage sig yderligere i forhold til hvervenes vederlæggelse”.

Alle byrådets partier undtagen Venstre (der stemte imod), Enhedslisten (der undlod), og Lokallisten Gladsaxe (der ikke var til stede) stemte for at sende udtagelsen til Tilsynet.

Et flertal besluttede også at Serdal Benli får ”tilladelse til at træde tilbage som 1. viceborgmester” (”Serdal Benli oplyste som begrundelse for sit ønske om at træde tilbage, at han ønsker at kunne prioritere andre politiske opgaver og private gøremål”, kan man læse i udtalelsen) – lidt specielt, når nu Benli den 9. december, til konstitueringen i byrådssalen, på ny fik 1. viceborgmesterposten fra 1. januar. Her undlod Venstre at stemme (ligesom Lokallisten Gladsaxe stadig ikke var til stede).

Fakta eller fabrikation?

– Vi kan ikke, som vi oprindeligt gjorde, nøjes med at flertalsgruppen udpeger en ny 1. viceborgmester og 2. viceborgmester, ved en meddelelse på et møde i Økonomiudvalget … Jeg må konstatere, at hvor vi troede at vi foretog en formel korrekt udpegning, så mener Tilsynet at udpegningen ikke overholdt de formelle regler. Vi skal selvfølgeligt følge Tilsynets udtalelser og rette op, fortalte borgmester Trine Græse (A) på byrådsmødet.

Astrid Søborg (V) var dog ikke tilfreds, og brugte ord som ”fabrikation” og ”krumspring”.

– Jeg hører at borgmesteren ser anderledes på, hvad der er sagens kerne her, end vi gør i Venstre. Vi mener faktisk at det er en alvorlig sag, når man taler usandt overfor en offentlig myndighed, sagde hun.

– Det der står i det brev, som vi er blevet bedt om at godkende, er åbenlyst usandt, tilføjede Astrid Søborg.

Og Lene Svendborg (LG) kaldte sagen en ”sand politisk farce”, og ”spil for galleriet … grænsende til uhæderlighed”.

– I dag beder man så mig om at stemme for, at en politikker gerne vil fratræde sin post, af en konkret årsag, vel vidende at samme politikker per 1. januar 2022 indtager denne post igen, tilføjede hun.

Ole Skrald (A) fortalte efterfølgende, at han blev ked af at man stod på talerstolen og beskyldte folk for at lyve.