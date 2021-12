Visitationszone forlænges

Foto: Peter Kenworthy.

Politidirektøren for Københavns Vestegns Politi har i dag besluttet at forlænge den gældende visitationszone i dele af Rødovre, Herlev og Gladsaxe kommuner til tirsdag den 4. januar 2022 klokken 18

Af Peter Kenworthy

Begrundelsen for at indføre visitationszonen er en række voldelige hændelser i Storkøbenhavn, som vurderes at have relation til rocker- og bandemiljøet, og hvorunder der er anvendt skydevåben i flere tilfælde, fortæller Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Politiet vurderer, at der stadig er risiko for voldelige hændelser i de områder, hvor de involverede grupperinger i Københavns Vestegns Politikreds holder til.

– På Vestegnen skal der være trygt for borgerne og utrygt for forbryderne. Derfor forlænger vi visitationszonen og fastholder vores skærpede patruljefokus for at gøre det svært for kriminelle at transportere våben rundt, siger politidirektør i Københavns Vestegns Politi, Kim Christiansen.

I en visitationszone kan politiet i perioden foretage stikprøvevis besigtigelse af personers legeme, undersøgelse af tøj og andre genstande samt køretøjer i et nærmere anvist geografisk område for at forebygge, at nogen foretager strafbare handlinger, som indebærer fare for personers liv, helbred eller velfærd.

– Vi efterforsker stadig intensivt for at retsforfølge de skyldige og standse skyderierne, og jeg vil opfordre borgerne til at reagere og kontakte os, hvis man bliver opmærksom på hændelser, personer eller køretøjer, som skiller sig ud fra normalbilledet, siger Kim Christiansen.

Visitationszonen er afgrænset af følgende veje:

Bagsværd Hovedgade, Buddinge Hovedgade, Søborg Hovedgade, Kommunegrænsen til Københavns kommune, Roskildevej, Damhus Boulevard, Kommunegrænsen mod Hvidovre kommune, Kommunegrænsen mod Brøndby Kommune, Korsdalvej, Rødovre Parkvej, Tårnvej, Jyllingevej, Islevdalsvej, Niels Frederiksens Alle, Nordre Ringvej, Lyskær, Marielundvej, Herlev Hovedgade, Borgerdiget, Tvedvangen, Gammel Klausdalsbrovej, Skinderskovvej, Krebsedammen, Ring 4, kommunegrænsen til Furesø kommune, Ring 4.

De nævnte veje indgår i visitationszonen.