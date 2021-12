Visitationszone udvides

Foto: Peter Kenworthy.

Efter skudepisode i Herlev i nat udvides visitationszone - den omfatter nu også dele af Gladsaxe

Af Peter Kenworthy

Efter en skudepisode i Rødovre fredag oprettede Københavns Vestegns Politi en visitationszone i dele af Rødovre og Herlev. Men fundet af en ung skuddræbt mand i nat i Herlev, er sket uden for denne zone, og derfor har Københavns Vestegns Politis politidirektør Kim Christiansen vurderet, at der er grund til at udvide visitationszonen i Herlev og dele af Gladsaxe Kommune.

– Skyderi i det offentlige rum er fuldstændig uacceptabelt og vi har sat massivt ind for at stoppe det. Jeg kan godt forstå, at borgerne i de områder, der har været ramt af skyderi, finder det meget ubehageligt, og af hensyn til deres tryghed, har vi øget patruljeringen og er synligt tilstede i områderne med beredskab, lokalpoliti og mobil politistation. En visitationszone er et godt værktøj for os, der vil gøre det sværere for de kriminelle at bevæge sig rundt med våben – og på den baggrund, har jeg i dag valgt at udvide zonen, siger politidirektør Kim Christiansen.

Visitationszonen udvides fra i dag klokken 18 til også at omfatte området nord for Klausdalsbrovej: Skinderskovvej, Krebsedammen, Ring 4, kommunegrænsen til Furesø kommune, Bagsværd Hovedgade, Buddinge Hovedgade, Søborg Hovedgade og kommunegrænsen til København. Visitationszonen gælder frem til fredag den 17. december 2021 klokken 18.

Politiet har siden 2004 kunnet oprette visitationszoner, hvor de, uden konkret mistanke, kan foretage stikprøvevisitationer af personer, af personers ejendele samt af biler, der befinder sig inden for zonen.