Visitationszoner ophæves

Foto: Peter Kenworthy.

Efter nogle uger med ro i bandemiljøet ophæver politiet de visitationszoner der blev oprettet efter uro mellem to grupperinger

Af Peter Kenworthy

Visitationszonerne i dele af Brøndby, Gladsaxe og Herlev blev oprettet onsdag den 17. oktober 2021 på baggrund af en voldelige konflikt mellem to grupperinger i hovedstadsområdets bandemiljø.

I perioden er der i alt foretaget 15 visitationer og det har medført 1 sigtelse, fortæller Københavns Vestegns Politi, der tilføjer at selvom zonerne nu bliver ophævet, fortsætter man indsatsen mod de kriminelle miljøer.

– Vi fortsætter patruljeringen, og vores betjente har mulighed for at visitere og ransage, hvis de støder på mistænkelige personer. Derudover vil vi også i den kommende tid holde meget skarpt øje med situationen i bandemiljøet, siger politiinspektør Michael Hellensberg, der understreger at opholdsforbud og visitationszoner kan blive genindført med kort varsel, hvis det viser sig nødvendigt.