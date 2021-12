Vores forbrug sætter et større klimaaftryk i udlandet end herhjemme

Foto: Peter Kenworthy.

Størstedelen af Danmarks klimaaftryk kommer fra privat forbrug

Af Peter Kenworthy

Danskerne sætter et stort klimaaftryk, med det forbrug vi har inden for Danmarks grænser. Men faktisk sætter vi et endnu større aftryk ude i verden. Det skyldes at det danske forbrug også indeholder masser af importerede produkter, som giver anledning til emissioner af drivhusgasser, når de produceres ude i verden, konkluderer Danmarks Statistik i en ny analyse.

I analysen kan man blandt andet læse at klimaaftrykket af det danske forbrug i Danmark godt nok er faldet i de seneste ti år, men at faldet kun skyldes et fald i de emissioner, der sker i Danmark, mens emissionerne i udlandet stort set er uændrede siden 2010. At danskernes forbrug i 2020 især satte et stort klimaaftryk i Kina, men også i Tyskland, Rusland og USA.

Samt at størstedelen af Danmarks klimaaftryk kommer fra det private forbrug.

– Det private forbrug stod i 2020 for 62 pct. af det samlede klimaaftryk, svarende til 40,7 mio. ton CO2e. Til sammenligning stod det offentlige forbrug for 8,3 mio. ton CO2e og investeringer for 16,4 mio. ton CO2e. Emissioner fra det private forbrug er især forbundet med forbruget af transport og fødevarer, pointerer Danmarks Statistik i analysen.